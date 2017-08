In una lettera aperta, il direttore del Cardarelli, Ciro Verdoliva, scrive: "Nelle ultime due settimane la pressione mediatica sul Cardarelli è stata particolarmente intensa. Un peso in più da sopportare in un'estate già bollente. E non sfugge a nessuno che l'estate è inevitabilmente uno di quei momenti (per noi sono tanti durante l'anno) nei quali siamo chiamati ad impegnarci ancor più del solito. Per questo sento il desiderio di dire a tutti i cardarelliani di tenere duro senza lasciarsi mai scoraggiare. Non sono questi episodi, finiti comprensibilmente sulle pagine dei giornali, a qualificare il nostro lavoro. Noi tutti sappiamo quanto il Cardarelli sia importante, anche in prospettiva futura, per la sanità campana e non solo. Del resto, se il nostro è "o' spitale 'e Napule" è merito di tutti i cardarelliani, che svolgono il proprio lavoro con impegno e sacrificio

.



Riprende Verdoliva nella sua lettera aperta,

Quei pochi, pochissimi, che non rappresentano al meglio il Cardarelli devono invece sapere che avranno la massima attenzione da parte della Direzione Strategica, sotto tutti i punti di vista. Chi crede di poter usare la sanità pubblica per interessi personali o chi non ha rispetto della sofferenza altrui deve sapere che non avrà vita facile. Non più. Come direttore generale sento il dovere di tutelare la "faccia" e la "professionalità" di chi - la stragrande maggioranza dei cardarelliani - lavora sodo, e ogni giorno dà il 110 per cento con il solo obiettivo di garantire salute. Sono onorato e orgoglioso di essere il direttore generale di questa grande famiglia. E come il buon padre di famiglia confermo il mio impegno a tutela dei i diritti e delle legittime aspettative di tutti i cardarelliani, quelli veri. Quelli che sui giornali non ci vanno mai, ma i cui volti sono impressi nella mente e nei cuori delle centinaia di migliaia di pazienti dei quali si sono presi cura".

Domenica 20 Agosto 2017, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA