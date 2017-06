Venerdì 16 Giugno 2017, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 14:19

Santa Maria la Carità. Perdono il controllo dello scooter e vanno a sbattere contro il muro: gravi due giovani centauri, uno è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno all'una della scorsa notte in via Motta Carità a Santa Maria la Carità.A.C., 22enne di Lettere, e A.A., 21enne di Gragnano, erano in sella ad un Honda SH, quando lo scooter ha cominciato a sbandare ed ha terminato la sua corsa rovinosamente contro un muro.I due sono stati subito trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove sono tuttora ricoverati in gravi condizioni per le fratture multiple riportate. Il 22enne è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno effettuato tutti i rilievi agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia.