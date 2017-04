«Alla corte del Re», spettacolo gratuito al bosco di Capodimonte

Venerdì 14 Aprile 2017, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 19:02

Un momento di aggregazione formato famiglia per far conoscere un pezzo della storia di Napoli, anche ai più piccoli, attraverso un evento scenografico e celebrativo. Dopo il successo della scorsa edizione ritorna anche quest'anno "Alla Corte del Re".L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 aprile, con accesso libero e completamente gratuito, alla Reggia di Capodimonte (dalle 10 alle 19) a Napoli. Tra il verde del bosco, la sontuosità del palazzo, all'ombra dei meravigliosi alberi prederà vita un significativo evento in costume, ispirato all'epoca borbonica del 700 e dell'800.Una Napoli dell'epoca, capitale nel mondo della cultura e dell'arte, raccontata con realismo e sfarzo, puntando sulla spettacolarizzazione dal forte impatto emotivo. Meravigliosi abiti, galà equestri, danze, teatro, scherma storica. La famosa compagnia dell'Aquila Bianca, diretta da Roberto Cinquegrana (con la collaborazione di Casartigiani) guiderà i figuranti nell'amplificazione enfatica e retorica del ballo a corte, dirottando gli spettatori in quel lontano periodo, pregnante di storia, fatto di beltà e pregio.Momento di ulteriore dileggio sarà la Giostra Farnesiana di Capodimonte, con duelli in armatura. Per informazioni: c'è la Pagina Facebook dell'evento