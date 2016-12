Giovedì 22 Dicembre 2016, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:29

New opening danzante per Salmoiraghi & Viganò, che per l’inaugurazione del nuovo punto vendita in Galleria Umberto I ha trasformato per una sera il locale in un accogliente night club in cui si sono datti appuntamento tanti dei volti noti della movida partenopea. Accolti dal direttore della boutique Sergio Esposito e dall’attore Maurizio Aiello, che ha coordinato il party insieme a Roberta Buccino Grimaldi e Federica Marchetti, centinaia di amici si sono quindi succeduti nello spazio antistante appositamente allestito da Massimiliano Iodice ed Andrea Pirozzi per fermarsi a brindare e ballare nel suggestivo prive realizzato nel cuore della galleria ed animato dalla selezione musicale del dj Marco Piccolo e dalle note del sassofonista Vincent Albi. Tra questi, anche l'attrice Cristina Donadio e Luca Abete, che si sono prestati a simpatici siparietti e selfie con i loro fan, nonché Marco Rossi, Rosa Sarno, Mino Cuciniello, Francesca Coccoli, Lula Carratelli, Maria Cristina Sonni, Antonia Mele, Fiorella Cannavale Di Lauro, Fabiana Ferrentino, Federica Riccio, Carlo Guardascione, Pierpaolo Caselli, Marco Manfredonia, Mino Cucciniello, Maria Cristina Sonni e tanti altri.