Domenica 8 Gennaio 2017, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno special party nella suggestiva cornice delle serate anni venti dell' Hart per la fashion blogger napoletana Valentina Nasso, appassionata di moda e tendenze che approfittando del format Speakeasy ha accolto nell’ex cinema Ambasciatori tanti amici accorsi a via Crispi per brindare con lei ed assistere al tradizionale rito del taglio della sugar cake a tema.E’ il caso ad esempio di Luigi de Falco, Maria Consiglia Izzo, Agostino Falco, Raffaele De Lucia, Francesca della Croce, Antonella Caparco, Giulia Averaimo, Roberta Tito, Renato Gaudino, Raffaele Letizia, Alessandra Nasso, Stella Nicolosi, Maria Carmela nappo, Sergio Diana, Roberto Minerva, Anna De Luca, Alfredo Trupiano, Giacomo Nasti e tanti altri che si sono ritrovati poi a ballare sulle note dei dj Elio Foglia e Giorgio Bracci tra gangster, ballerine di burlesque e pole dance che hanno ricreato l’atmosfera dei celebri bar americani del dopoguerra.