Eccellenze del Mezzogiorno: al Senato Premio Guido Dorso per Ambasciatori del Sud

Saranno consegnati lunedi 25 ottobre, al Senato, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi « Guido Dorso», promossi dall'omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L'iniziativa - patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Cnr e dall'Università degli studi di Napoli «Federico II» - segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud.

«Anche i riconoscimenti di questa 42ma edizione del Premio Dorso - ha spiegato Nicola Squitieri - intendono dare sempre più visibilità all'altra faccia del Sud. Quella efficiente, auspicata da Guido Dorso, quella che fa profitti, che promuove iniziative vincenti, che vuole indicare quei percorsi operosi nel mondo dell'imprenditoria, della ricerca, dell'innovazione, non un Sud delle lamentazioni ma protagonista del suo sviluppo». Quest'anno tra le varie sezioni del Premio una è stata destinata al terzo settore con l'obiettivo di segnalare e valorizzare tutte quelle iniziative realizzate da istituzioni e/o persone che operano nel Mezzogiorno con importanti risultati conseguiti nel campo della solidarietà e dell'assistenza.

Destinatari quest'anno per le varie sezioni della 42esima edizione sono: Giancarlo Coraggio, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); Marino Niola, docente nell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Piero Aleardo Siciliano, Istituto di Microelettronica e Microsistemi del Cnr di Lecce (ricerca); Elsa Morlicchio, già rettore dell'Università L'Orientale di Napoli (università); Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di economia politica dell'Università Cattolica (economia);Vito Grassi, vice presidente di Confindustria (imprenditoria); Gloria Giorgianni, amministratore unico Casa di produzione Anele (editoria multimediale); suor Cecilia Messina - Centro polifunzionale «Cardinale Corrado Ursi» di Napoli (terzo settore). La sezione ordinaria è stata assegnata alla dott.ssa Gerarda Fattoruso, Università del Sannio, per la tesi «Processi decisionali per il miglioramento delle attività industriali nel Mezzogiorno». La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, destinata ad una istituzione che opera per il progresso economico, sociale e culturale del Mezzogiorno, è stata quest'anno conferita alla Fondazione Banco di Napoli presieduta da Rossella Paliotto. Per il quarantennale del Premio Dorso un riconoscimento speciale è stato assegnato a Riccardo Muti.