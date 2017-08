Sabato 19 Agosto 2017, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 19:03

PERUGIA - È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia un ragazzino di 12 anni anni, olandese, rimasto ferito alla testa dopo un tuffo in acqua.Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì a Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno. Stando al racconto fatto dai familiari, il ragazzo ha urtato contro una piattaforma dopo essersi tuffato da circa cinque metri di altezza.Trasportato in ospedale con una autoambulanza del 118, al ragazzino è stato riscontrato un grave trauma cranico e frattura del mastoide del cranio, come ha evidenziato una Tac disposta dalla dottoressa Barbara Rovella in servizio presso il Pronto Soccorso.Al momento dell'arrivo del paziente in sala emergenza sono intervenuti medici della Rianimazione e della Neurochirurgia.I sanitari si sono riservati la prognosi. Una nota dell'ufficio stampa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia riferisce che è programmata una Tac di controllo nelle prossime 24 ore.