M5S, programma trasporti: scoraggiare l'auto privata

Martedì 18 Aprile 2017, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 11:25

«Qual è la differenza fra i partiti e il Movimento 5 Stelle? Loro litigano su chi piazzare nelle poltrone di società controllate o partecipate dagli enti pubblici come quelle che gestiscono aeroporti e il trasporto pubblico locale, noi invece vogliamo rendere i trasporti nel nostro Paese moderni, rapidi, capillari e non inquinanti. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo ripensare la mobilità di italiani e turisti che visitano il nostro bellissimo Paese». Così il Movimento 5 Stelle, tramite un post sul blog di Beppe Grillo, apre la discussione sul programma Trasporti.«In Italia - evidenziano i pentastellati - ogni anno si contano oltre 84.400 morti premature a causa dello smog. Per questo vogliamo ammodernare e mettere i sicurezza l'attuale rete ferroviaria perché oggi purtroppo il treno non è un'alternativa valida ad aerei e automobili. Inoltre, in Italia ci sono troppi aeroporti, molti dei quali amministrati secondo logiche politico-clientelari».«Porti e interporti non sono collegati con la rete ferroviaria e le merci viaggiano sui tir. Questo comporta dei costi sociali nascosti, anche in termini di inquinamento, che pagano sempre e solo i cittadini», aggiungono gli esponenti M5S, secondo i quali «bisogna scoraggiare l'uso dell'auto privata fornendo valide alternative che siano anche convenienti. Quindi bisogna puntare sulla la mobilita dolce e sul trasporto sostenibile, collettivo e condiviso. Come? Con quale priorità? La nostra visione è chiara. Vogliamo, però, che siano i cittadini a esprimersi su questi temi».