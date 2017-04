Martedì 18 Aprile 2017, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLO DELLA LUCANIA - Pasqua all’insegna della violenza in Piazza Vittorio Emanuele. Il titolare di un bar è finto all’ospedale San Luca con una profonda ferita alla testa. È accaduto nella serata di domenica scorsa. In un bar del centro, alcuni rom iniziano a litigare. Dalle parole passano alle mani. La lite si sposta fuori dal locale. Le urla si sentono in tutta la piazza. La gente scappa e si rifugia in altri locali della piazza. Il proprietario del bar tenta di sedare la lite, ma ha la peggio. Uno dei rom lo colpisce con una sedia, procurandogli una profonda ferita alla testa. Qualcuno avvisa i carabinieri. I militari della locale compagnia al comando del capitano Mennato Malgieri raggiungono subito il centro. Non è la prima volta che lo stesso gruppo di rom crea il panico in piazza Vittorio Emanuele. Poco meno di due mesi fa, una violenta lite si registrò davanti al Comune. Una scena di violenza, sotto gli occhi di tante persone, tra cui molti bambini, che la domenica mattina affollavano il centro cittadino. L’episodio si è ripetuto ieri sera, e questa volta ci è scappato un ferito.