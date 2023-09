C'è un cuore che batte nel cuore di Mirabella Eclano: è quello di Antonio Cuomo, in arte Antonello, e per tutti il sosia ufficiale di Venditti. Napoletano di nascita, ma da anni trapiantato in Irpinia, a lui domani sera (Piazza XXIV Maggio, ore 21.30) il compito di chiudere il cartellone del Settembre Eclanese dopo il rinvio, causa meteo, del suo spettacolo lo scorso 5 agosto. «Mi ha aperto le braccia. Oggi è il luogo che amo di più della mia vita»: è una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Cuomo per Mirabella Eclano dove ritorna a casa tra un concerto e l'altro e dopo le sempre più frequenti ospitate tv. Cuomo, infatti, arriverà a casa direttamente da Milano.

Qui presso gli studi Rai sta registrando le puntate di "Fake Show Diffidate dalle imitazioni" il nuovo programma condotto da Max Giusti che va in onda su RaiDue. Lunedì scorso la prima puntata. Antonello è entrato in scena sulle note di Grazie Roma salvo poi operare un vero e proprio "sacrilegio" cambiando il testo in Grazie Lazio. E sullo stesso stile dissacrante ed ironico, che peraltro lo aveva già visto protagonista nella serie di Sky, Romolo+Giuly, in cui si cimentava in un Venditti caricaturale e criminale con tanto di maggiolone rosso, è da leggersi la partecipazione alle puntate Don't forget the lyrics (Stai sul pezzo), lo show televisivo condotto da Gabriele Corsi sul Nove.

Il Cuomo televisivo ha potuto contare sul lancio da parte di Fiorello. La sua partecipazione a Viva Radio 2 non è passata inosservata. Poi lo scorso giugno un'appendice simpatica. «Negli studi di Partenope Tv, ospite del programma Azzurro Sport del mio produttore Vittorio Adelfi, ho conosciuto uno dei più grandi numeri 10 del Napoli, Gianni Improta. In quella circostanza presentavo il mio inedito "Napoli nel cuore". C'erano anche i coautori del testo. Collegato da Roma Daniele Guerriero ed in studio con me Anna Morena Doto e Ciro Di Bitonto, quest'ultimo arrangiatore della musica e mio produttore artistico. Nel salutare Improta, gli ho fatto una richiesta che, lì per lì, mi è sembrata assurda. Gli ho chiesto una bandiera autografata dai calciatori del Napoli da regalare a Rosario Fiorello per il suo compleanno. Il terzo giorno mi ha telefonato dicendo: "Antonello la bandiera è pronta. Ho messo anche la mia firma". L'ho poi consegnata ad un Fiorello quasi incredulo».

"Sono un artista e questo mi basta" canta nel suo singolo firmato dal cantautore irpino Silvano Santacroce. Il tour lo sta portando in giro per le piazze italiane con incontri a volte sorprendenti come quello con Vittorio Sgarbi ad Arpino in provincia di Roma.

Al centro dello show le canzoni di Antonello Venditti. Silhouette, acconciatura, occhiali ed anche l'immancabile panama di cui fa dono al pubblico: non c'è che dire, Cuomo si trasforma in Venditti. La voce poi lo ricorda molto da vicino, ma lui prova sempre ad infilarci sempre un colore personale. «È uno spettacolo rinnovato in cui ho ritrovato la mia prima band». Un po' come i vecchi Stradaperta per Venditti: con lui sul palco il bassista Pasquale Zollo, il sassofonista Rocco Puopolo ed il chitarrista Eduardo Lombardi, oltre al fedelissimo Luigi Cogliano alle tastiere. Ci sarà anche il figlio Carlo Cuomo. Un mini concerto nel concerto il suo spaziando tra i classici della canzone d'autore italiana: Sergio Endrigo, Tenco, Modugno, Ranieri. Cuomo jr. sarà a Sanremo Canta Napoli il 28 e 29 ottobre.