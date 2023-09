Conservatorio «Cimarosa», masterclass con Benvenuti e Cortegiani

Saranno Monica Benvenuti e Alice Cortegiani le protagoniste della tre giorni di alta formazione che si terrà a partire da oggi, e fino a venerdì, al Conservatorio «Domenico Cimarosa». Un ciclo di masterclass, quello organizzato dall’Ateneo musicale presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, che negli ultimi mesi ha visto ad Avellino la presenza, tra gli altri, del M° Andrea Conti (primo Trombone dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), del clarinettista Nico Gori, del sassofonista Daniele Comoglio.

Questa settimana sarà la volta di Monica Benvenuti, una delle maggiori specialiste del repertorio del ‘900 e contemporaneo, che terrà lezioni di alta formazione sulla vocalità contemporanea con il coordinamento del M° Alessandra Bellino. La masterclass si pone quale momento importante di conoscenza e messa in opera del repertorio cameristico per voce di autori del Novecento e contemporanei. Nella giornata di venerdì 22 settembre si terrà il concerto finale degli studenti, in programma alle ore 20.00 presso l’Auditorium «Vincenzo Vitale», che si esibiranno in diverse formazioni e con il Modern Ensemble diretto dal M° Massimo Testa.

Oggi, giovedì 21 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, l’Aula «Bruno Mazzotta», ospiterà un altro momento di alta formazione, con il coordinamento artistico a cura del Maestro Maria Pia Sepe, con la masterclass “LUZ - da Descrizione del corpo” dedicata al clarinetto: repertorio, tecniche e prassi esecutive nel repertorio moderno e contemporaneo, che vedrà la partecipazione di Alice Cortegiani, giovanissima clarinettista lanciata a livello europeo.

Gli eventi al Conservatorio di Avellino si chiuderanno sabato 23 settembre (ore 18.30) con il concerto in programma presso l’Auditorium «Vincenzo Vitale» del DuoKeira Piano Duo (Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo), che chiude il laboratorio “La reciprocità nel pianoforte a 4 mani”.