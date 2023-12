​Napoli, spuntano cartelli di protesta sulla Cimarosa: «La scuola si sta svuotando»

I cartelli, "la scuola sta affondando Cassese la sta svuotando" e "chiediamo dignità per i nostri bambini" sono stati trovati di buon ora fuori sul cancello della Cimarosa a Posillipo. E poco dopo rimossi.

Ma cosa è successo? Le voci dentro la scuola rigorosamente anonime parlano di crescente richiesta di nulla osta per andare via e di una perdita di 350 iscritti. La voce ufficiale quella della dirigente, Rosa Cassese, ritiene che «dietro il gesto ci siano delle intenzioni un po' burlone, per questo non vorrei dare adito ad una vicenda che ha dei risvolti oscuri». «Non c'è alcuna tensione, il clima è gioioso, ignoro le motivazioni di questo gesto, sinceramente non ravviso alcuna conflittualità nella scuola». Eppure c'è stato un calo di iscritti. «Legato, circa il 10 per cento - precisa Cassese - al calo demografico e non certo alla scuola dove l'open day ha avuto successo».

Preoccupata della situazione la presidente della prima Municipalità Giovanna Mazzone. «Non è mai successo in una scuola della mia Municipalità una protesta del genere da parte dei genitori, se i mie concittadini decino di fare un gesto del genere allora c'è un forte disagio e per questa ragione ho deciso di prendere appuntamento con il direttore dell'ufficio scolastico Regionale, ritengo che ci sia una sofferenza da parte dei genitori che tengono alla scuola e ai loro figli».

Mazzone non ha parlato con la dirigente: «C'è solo uno scambio epistolare, la Cimarosa è poco aperta al territorio e ci sono difficoltà di dialogo con la Cassese dopo la chiusura della sede a Marechiaro malgrado i lavori fatti».

Attualmente gli iscritti sono 800 e sono calati del 10%. «La mia porta è aperta - aggiunge Cassese - c'è un confronto con i genitori, non riesco a comprendere le motivazioni di quanto accaduto». La protesta dei genitori non scompone minimamente la dirigente che si è trovata in passato ad affrontare le lamentale con tanto di manifestazioni al Madonna Assunta.

La Mazzone rilancia: «E' stato organizzato un concerto con l'orchestra Scarlatti hanno risposto tutte le scuole primarie e medie della prima Municipalità tranne la Cimarosa, dove la scorsa settimana ho anche chiesto l'intervento della polizia per chiudere i cancelli che di sera erano stati lasciati aperti, nella scuola di notte poteva entrare chiunque». Diverse le lamentele giunte alla Mazzone corredate anche da video dove si vedono delle mamme che non vengono fatte entrare in classe a prendere i propri figli. E che protestano. Ma sono il numero di bimbi in uscita alla primaria già dall'anno scorso che preoccupano i genitori. Così come scritto nel cartello. «Tutto falso», taglia corto la Cassese.