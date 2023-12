Gli orchestrali del Cimarosa "salutano" la piazza rinnovata

Il conservatorio Cimarosa rende omaggio alla piazza ritrovata. E lo fa con una improvvisazione musicale che ha visto protagonista l'orchestra di fiati diretta dal maestro Marcello Marrtella.

Un augurio sonoro, un omaggio a piazza Castello che si è svolto alla presenza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

Dopo la riapertura dello scorso 6 dicembre, l’agorà dell’antico maniero, fresca di restyling, ha ospitato l'ensemble che ha intonato l’Inno di Mameli en plein air prima di procedere, in marcia, verso l'auditorium "Vitale" dove si è svolta la cerimonia per gli “Auguri in musica”.

La performance è stata introdotta da Carmela Palumbo.

L’orchestra, accompagnata da Krizia Orrico e Miriam Mucciolo, si è poi prodotta in una piacevole serie di successi natalizi, del calibro di “A most wonderful Christmas” e “Silent night”.

La chiusura, manco a dirlo, affidata alla “Marcia di Radetzky”.