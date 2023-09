Sentieri mediterranei, arriva Roy Paci con i suoi Aretuska

Dopo aver registrato il suo marchio alla Camera di Commercio di Avellino e Benevento, Sentieri Mediterranei entra nel vivo. Summonte, da oggi, si trasforma, in tal modo, in un crocevia di linguaggi artistici del Mediterraneo, dove cultura e folklore si incontrano e si integrano in un’atmosfera di solidarietà ed allegria. Questa edizione si presenta all’insegna delle novità, coinvolgendo anche i comuni di Baselice (in provincia di Benevento), Bisaccia, Guardia dei Lombardi, Montemiletto e Monteverde, sede delle manifestazioni invernali.

Oggi e domani, a Summonte, musica, natura e cultura, grazie anche al coinvolgimento della Pro Loco Submontis. Il weekend sarà caratterizzato anche dal buon cibo, grazie alla collaborazione di tante massaie di uno dei borghi più belli d’Italia, dove spicca la bellezza della Torre Angioina, restituita al suo antico splendore. Non mancheranno le escursioni, con la passeggiata alla chiesa rupestre di San Silvestro, le visite guidate al borgo, alla Chiesa di San Nicola, previste per oggi. E questa sera alle 22, il concerto di Roy Paci e i suoi Aretuska, gruppo fondato, nel 1998, dal celebre trombettista, che propone la musica tradizionale siciliana, il jazz, il rock.

Una serata caratterizzata dal ritmo, dunque, grazie alla compagine artistica conosciuta in tutto il mondo, per l’originalità e la sperimentazione del suo repertorio.

Domani, l’affascinante percorso ambientale Summonte-Campo San Giovanni, mentre alle 11, nel Museo Civico, si svolgerà la presentazione del libro “Il ruolo dell’Università per le aree interne”, di Luigi Famiglietti. Si proseguirà con le visite guidate, mentre, alle 20, ci sarà l’intrattenimento dell’animazione territoriale. Alle 22, il live di O’Rom, il gruppo musicale che coniuga la tradizione balcanica con la musica napoletana e mediterranea. Un genere fusion, dunque, che parte da Django Rheinardt ed arriva sulle sponde del Mediterraneo, in un intreccio di folklore e di melodie. La direzione artistica della rassegna è affidata alla competenza e all’esperienza di Carmelina D’Amore. Finanziata dal Poc Campania, la manifestazione avrà anche degli appuntamenti invernali. Il 2 ed il 3 dicembre, infatti, la kermesse sarà a Monteverde, “il borgo più accessibile d’Europa”, mentre il 7 e l’8 l’attenzione si sposterà a Montemiletto, con la “Torrecella”, un balcone sull’Irpinia ed il Sannio. L’8 ed il 9, la manifestazione si sposterà a Baselice, nel Beneventano, mentre il 16 ed il 17 si ritornerà in Irpinia, a Guardia dei Lombardi. Il 22 ed il 23, si respirerà l’atmosfera natalizia nel suggestivo Castello Ducale.



Un’edizione rinnovata, quindi, nei suoi contenuti, trasformata in manifestazione itinerante, che punta i riflettori sulla verde Irpinia, ricca di un patrimonio artistico da tutelare e valorizzare. La provincia diventa attrattiva sul piano turistico, mostrando le sue bellezze, nel contesto di un paesaggio naturalistico ancora incontaminato, meta di quanti amano il trekking, le pedalate e l’aria pura. Sentieri Mediterranei si conferma, così, la kermesse di punta di fine estate. La manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Summonte guidata da Ivo Capone, come detto ha depositato ufficialmente il suo brand, che non potrà essere utilizzato da altre organizzazioni. Un passo importante, realizzato dall’attuale amministrazione comunale guidata dal nuovo primo cittadino Capone che, in tal modo, ha messo al sicuro una formula sperimentata da anni, per attirare nel paese alle falde del Partenio migliaia di amanti della musica e dell’arte, allo scopo di far dialogare i paesi dei Sud del mondo, attraverso i ritmi della tradizione etnica.