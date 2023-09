Settimana dello Sport, anche Ariano tra le città italiane del circuito europeo

Partecipazione, inclusione e innovazione sono i tre grandi asset promossi dal Dipartimento dello Sport a cui ha aderito il Comune di Ariano Irpino.

Dal 23 al 30 settembre l’amministrazione comunale annuncia l’apertura della Settimana Europea dello Sport che nelle grandi città metropolitane si aprirà in contemporanea con tutti i Paesi europei con la #beActiveNight. Nella notte del 23 settembre saranno le maratone organizzate in simultanea in almeno tre città italiane, tra cui Roma, ad inaugurare la manifestazione.

L’obiettivo sarà quello di unire il concetto di attività motoria alla bellezza del territorio. L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei cittadini, degli studenti e delle società sportive, in momenti di socializzazione legati alla pratica delle diverse discipline sportive, alla diffusione della cultura, della salute e del benessere psicofisico della persona, al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo di forme di cittadinanza attiva. In città è ormai partito il contro alla rovescia dell’atteso Join the movement: la Settimana Europea dello Sport è il momento in cui tutta l'Europa si unisce in un entusiasmante abbraccio dello sport e dell'attività fisica.

Da atleti professionisti ad appassionati e praticanti, questa è l'occasione perfetta per essere parte di un movimento che promuove la salute, la vitalità e il benessere.

L’evento si avvale del patrocinio della Provincia di Avellino, l’Asl Avellino, il Coni Avellino, l’Università del Sannio, Sport e Salute Regione Campania, la Federazione Medico Sportiva Campania, il CSEN Regione Campania. Le associazioni protagoniste della Settima Europea dello sport 2023 Ariano Irpino sono: Proloco Nuovamente, Club La Tartaruga, UISP-Comitato Territoriale Avellino APS, ASD Epomeo 2, Croce Rossa Italiana - Comitato di Ariano Irpino, A.S.D. Marathon Club, A.S.D. Area 3, Consiglio delle Donne Comune di Ariano Irpino, A.S.D. Ariano Rugby, Inn Sport, ASD Bushinkai, A.S.D Anna Dance, A.S.D Baciata Latina, Centro Sociale Polivalente Comune di Ariano Irpino, Pallacanestro Ariano 2005, A.S.D. Arcieri del Tricolle, GSA Pallavolo Ariano, U.S Ariano, A.S.D. C.T. Silvio Renzulli, Federazione italiana di Badminton, Ferraro Group Basket Ariano, ASD Danze Orientali Salerno, ASD Eklettika, BeFit Exclusive Wellness, Centro Studi Danza di Roberta Musto, ASD New Dance School Arabesque di Anna Maria Tranfaglia.