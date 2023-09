Saranno i Rione Junno a chiudere questa sera la tre giorni de Il pasto della salamandra a Grottolella. Scoperti da Eugenio Bennato nel suo progetto etnofolk Taranta Power, devono il loro nome al caratteristico ed antico quartiere di Monte Sant'Angelo nel Gargano: la loro musica coniuga la tradizione nell'ottica della modernità aprendosi alla world music, lontana dalle insidie del folklorismo deteriore, ma inserito nell'onda alternativa e contemporanea della musica etnica. Non ci saranno solo loro: sono nove i punti spettacolo distribuiti nel borgo. In cartellone anche Dj Luca Frisetti e Silvia Correale, Djeni ka gnimi, Murga Los Espositos, Compagnia dei saltimbanchi, Riforma popolare, Michele Roscica "l'Uomo orchestra", maestro Pietro Mariconda, maestro Robert Sozio, dj El Bako e dj Jack Conte.

Continua il Settembre Eclanese a Mirabella Eclano. In serata arriva la carovana di Nostalgia '90 (alle 21.30 a Largo Vigna La Corte). Alle 18 a Villa Amendola, nell'ambito di Avellino letteraria, sarà presentato il volume Lunaticamente: Appunti di una sognatrice di Orsola Supino. Alla stessa ora, presso il Circolo Avionica in via Colombo 16, sarà inaugurata la mostra fotografica Curami, organizzata dal collettivo artistico e urbanistico Residui. Si tratta una raccolta fotografica collettiva i cui scatti ritraggono beni pubblici in senso lato, luoghi, arredo, stranezze cittadine, edifici fatiscenti, residui e interstizi, vuoti disabitati e degradati, pieghe nel tessuto costruito, nell'ottica della cura o della sua negazione.

Alle 18.30 presso l'auditorium Vitale del Conservatorio di Avellino concerto del DuoKeira piano duo (Michela Chiara Borghese e Sabrina De Carlo) che chiude il laboratorio "La reciprocità nel pianoforte a 4 mani". Oggi e domani, dalle 9.30 alle 21.30 in piazza Kennedy, ritorna Antiquariando, il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato. Parte oggi a Zungoli la Scuola di metodologia e di ricerca socio-culturale e territoriale sul turismo. Si inizia con il convegno "Valorizzazione, gestione e sostenibilità del turismo nei borghi d'Italia". Al Cfs di Avellino presso la sede di Atripalda in via San Lorenzo è in programma (dalle 9 alle 14) la selezione regionale di Ediltrophy 2023, gara di abilità per i lavoratori nel settore delle costruzioni. In vista finale nazionale a Bari, dal 19 al 21 ottobre, i concorrenti si confronteranno sulla realizzazione di un pilastro in muratura di forma elicoidale.

A Paternopoli seconda ed ultima giornata dedicata alla Macenata. L'antico rito della pigiatura dell'uva. Alle 10 ed alle 15 Tour delle Cantine di Paternopoli. Alle 16.30 l'arrivo del treno storico Irpinia express. In serata Orizzonti popolari in concerto e macenata (dalle 21 presso il frantoio Famiglietti), Befolky, macenata e dj set di Vinyl Gianpy in Piazza San Vito (dalle 22). Nel Chiostro del Complesso Monumentale di Santa Chiara a Solofra si chiude l'VIII edizione di IndiVino. Ospite musicale è Asakaira: afro beat e punk jazz si alternano al funk, alla musica elettronica e alla cultura mediterranea. Festa contadina a Cervinara in occasione dei festeggiamenti dei santi Cosma e Damiano. Questa sera Alla Bua (via San Cosma, ore 21.30) I Sei Ottavi, nota cover band irpina di Rino Gaetano. Sagra del Maiale e dei cecatielli e fagioli a Cesinali: alle 21 i Dissonanthika in concerto (domani Silvano Santacroce). Festa delle due strade a Pietrastornina: questa sera 'A Lumanera. A Sant'Eustachio di Montoro continua oggi e domani la tre giorni della Festa della zeppola.