L'Irpinia sarà protagonista di Sanremo Writers, la sezione dedicata alla letteratura contemporanea, promossa in concomitanza con il Festival Internazionale della Canzone Italiana, previsto il prossimo febbraio. Carmine Pelosi, 25 anni, si rivela un vero e proprio autore di punta, con il suo secondo libro Il fantasmagorico Adam Cat, pubblicato da Guida Editore, nella Collana Pagine d'Autore. Al suo secondo romanzo, il giovane serinese crea un personaggio in cui rispecchia tutte le aspettative per il suo futuro. Adam Cat- commenta- è un pittore di successo, alla ricerca delle sue radici. Così, per ritrovare la memoria del passato, compie un viaggio a New York, dove incontra Elizabeth, una barista con l'hobby della fotografia-.

A questo punto, il racconto crea un'atmosfera di sospensione, perché la vicenda diventa intricata, tra il thriller ed il surreale. Ho inteso dare spazio all'immaginazione- precisa Pelosi- per creare un'aspettativa del lettore. Il tutto nasce dalla scomparsa di Elizabeth, che sembra, comunque, aleggiare nel racconto. In tal modo, il romanzo diventa una combinazione tra narrazione di sentimenti, elementi fantascientifici ed echi quasi surreali-. Già laureato in Lettere Moderne e specializzato in Filologia, Carmine Pelosi prende spunto dalla realtà irpina, che diventa la sua principale fonte di ispirazione. «Mi sento un ragazzo come tanti- spiega- con i sogni tipici dei miei coetanei. La scrittura, secondo me, è lo specchio dei nostri tempi, che riflette le ansie, le inquietudini, ma anche i desideri di noi ragazzi». Con Il fantasmagorico Adam Cat invoglio gli adolescenti a scoprire e a manifestare la propria vena creativa, a combattere l'abitudine diffusa di riversarsi sui canali social. E' importante riscoprire la vocazione all'arte, che alberga in ciascuno di noi-. Il suo pensiero è rivolto alla comunità irpina, che tifa per lui. «Portare a Sanremo Writers i valori sani della nostra gente, mi rende orgoglioso- afferma Pelosi- Non ho la presunzione di rappresentare i giovani del territorio, ma sono fiero di contribuire a far conoscere la tradizione e la cultura dell'Irpinia, che ha un potenziale di risorse umane non ancora valorizzato. Spero che i ragazzi scelgano di rimanere nella nostra provincia, auspicando un arresto del fenomeno dello spopolamento dei paesi da parte delle nuove generazioni. L'arte è il collante che unisce i popoli e può irradiarsi dappertutto, a testimonianza della sensibilità collettiva».