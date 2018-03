Domenica 11 Marzo 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:16

Marito violento finisce in manette dopo aver aggredito la moglie e i Carabinieri intervenuti per sedare la lite tra i coniugi. Nella serata di ieri i militari hanno evitato il peggio per una donna di Scampitella. Il Carabinieri e l'uomo di 47 anni hanno avuto un colluttazione. Sono rimasti feriti.