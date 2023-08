Una notte di pura follia in via Duomo, nel cuore del centro storico. Un residente è stato picchiato con violenza da un gruppo di giovani che sostava per strada poco dopo la mezzanotte quando i ragazzi, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, si sono trasformati letteralmente in branco. L'uomo stava cercando di rientrare a casa con la sua auto, una Peugeot 108 di colore rosso, ma si è trovato di fronte la folla di ragazzi che non gli ha fatto strada. Secondo una prima ricostruzione, il residente, il 38enne S. N., con la sua vettura ha dapprima suonato più volte il clacson, non ottenendo risposta avrebbe tentato di proseguire comunque, con il rischio di investire qualcuno. Nel corso di questa manovra avrebbe toccato con la macchina un giovane. Ne è sorto un alterco con un gruppo di ragazzi. Una discussione subito dai toni accesi, poi sfociata in aggressione ai danni del residente. Qui, però, le versioni si fanno contrastanti. Secondo i ragazzi, il 38enne avrebbe agito per primo avventandosi contro alcuni di loro. Il residente, invece, affermerebbe di essere rimasto vittima delle violenze di più persone. Di sicuro, sono volati calci e pugni. Anche quando il 38enne era ormai a terra.

E questo viene fuori dalle immagini di video amatoriali che stanno circolando sui social media. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Comando Provinciale che si sono messi immediatamente all'opera per fare piena luce. Sono state identificate sette persone tra i 18 e i 25 anni, oltre al 38enne. Al momento non è stato adottato alcun provvedimento. I militari dell'Arma hanno ascoltato diversi giovani presenti al momento dei fatti. È stato sentito anche il 38enne, ma contattato da Il Mattino non ha voluto rilasciare dichiarazioni, l'uomo è ancora molto scosso, così come la moglie e un'altra signora che erano con lui in auto. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere degli impianti che puntano proprio nell'area dove è avvenuto l'episodio. Al vaglio anche i filmati che circolano sui social. L'episodio si è scatenato poco dopo la mezzanotte, quando si erano da poco conclusi gli eventi del mercoledì sera ed era quasi terminata la Ztl (Zona a traffico limitato). Il 38enne alla guida dell'auto che è stata pesantemente danneggiata - con a bordo la moglie e un'altra donna, dunque, avrebbe suonato il clacson per farsi strada e poter raggiungere la propria abitazione. Ma il numero considerevole di persone presenti in quell'area avrebbe impedito all'uomo di poter transitare.

Involontariamente - almeno stando al suo racconto - il 38enne avrebbe urtato con l'auto un giovane, scatenando un'accesa discussione. Dal diverbio si è passati alle mani. Il 38enne, secondo quanto si evince dai filmati sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi, quindi malmenato con calci e pugni. Dai video si notano i colpi sferrati con inaudita violenza da più persone. Il 38enne è caduto a terra e nonostante ciò ha ricevuto ancora botte. Diverse le telefonate alle forze dell'ordine. Sul posto sono subito giunti i carabinieri. A supporto anche gli agenti della Questura. È stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Il 38enne ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici. Per lui problemi a un occhio, allo zigomo e alla schiena. Anche un altro giovane si è fatto refertare. Si tratta di un 27enne di Parolise che è stato dimesso con prescrizione dell'ortopedico.

Sono in corso altri accertamenti per aver un quadro chiaro della situazione. I militari dell'Arma invitano i cittadini a dare un contributo alle indagini, fornendo ulteriori informazioni o altri eventuali filmati. Proprio ieri c'è stata una nuova riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica promossa dal prefetto Paola Spena, nel corso della quale è stato deciso un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo delle forze dell'ordine in vista del Ferragosto. A partire dal mese di maggio, sono stati sottoposti a stringenti verifiche i luoghi dove si registra la maggior affluenza di giovani. Tanti controlli che, di fronte a violenza e inciviltà, possono arginare solo parzialmente le violenze. I servizi, predisposti dal questore Nicolino Pepe nelle fasce orarie serali e notturne, hanno interessato via de Conciliis, corso Vittorio Emanuele, Viale Itala, centro storico, via Tuoro Cappuccini e zone limitrofe. Identificate 1382 (92 con a carico pregiudizi di polizia), controllati 916 veicoli, effettuate 18 perquisizioni sul posto elevate 74 infrazioni al codice della strada, sanzionati due esercenti in quanto responsabili di somministrazione di bevande alcoliche a minori e controllati altri 14 locali.