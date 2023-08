Rubano in un appartamento di Mercogliano, presi due ladri napoletani

Ladri napoletani in trasferta in Irpinia, presi dai militari dell’Arma. Devono rispondere di furto in abitazione in concorso. Nei guai un 40enne e un 48enne, denunciati dai carabinieri della Stazione di Mercogliano. L’indagine ha preso spunto dalla segnalazione di un furto in un appartamento di via Nazionale.

L’acquisizione di utili informazioni e lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso ai militari l’identificazione dei due presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine. Alla luce delle evidenze emerse, per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati sia al recupero della refurtiva, sia a risalire all’identità di possibili complici, sia ad appurare ulteriori responsabilità dei due soggetti in altri furti commessi in Irpinia.