Avellino: fermato in centro con 20 grammi di cocaina, 30enne denunciato

Fermato con venti grammi di cocaina nel centro di Avellino. Un trentenne, con numerosi precedenti a carico, è stato bloccato in via Annarumma dagli agenti della Squadra Mobile a bordo della sua auto. I poliziotti hanno effettuato un’attenta perquisizione veicolare e personale, rinvenendo così la sostanza stupefacente. La droga è stata sottoposta a sequestro. Il giovane ha rimediato una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e uso di sostanze stupefacenti.