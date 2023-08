Arrivano gli immigrati, è scontro nella giunta Lengua

Polemica a Cervinara per le voci che danno per imminente l’arrivo di immigrati da ospitare in una struttura al centro del paese. Una eventualità che sta di fatto creando ulteriori tensioni nella maggioranza che sostiene il sindaco Caterina Lengua e con la gran parte dei cittadini che sono pronti a scendere in piazza. Per oggi su richiesta del primo cittadino, il prefetto di Avellino, Paola Spena, riceverà una delegazione di amministratori del centro caudino.

La richiesta del sindaco Lengua è stata criticata dall’assessore all’urbanistica Giovanni Bizzarro per il quale «ci sono dei passaggi politici prodromici da fare, per evitare di essere vuoti ascoltatori, rispetto a portatori di un pensiero.

Il primo è una riunione di maggioranza ed opposizione, ove il mio sindaco Caterina Lengua ha il dovere di comunicare su tutto quello deciso, nei molti incontri fatti in precedenza con il Prefetto, su questo argomento (almeno io non conosco il contenuto, perché ripeto, ormai, estromesso scientificamente da ogni confronto). Il secondo è informare i cittadini, attraverso un consiglio comunale aperto, in modo da sintetizzare le istanze e concordare le soluzioni da presentare ad Avellino».

«Queste sono le regole della democrazia, il resto è improvvisazione o devo pensare a male, cioè che quella che si vuole fare passare per una condivisione allargata, altro non è che una tavola imbandita». Di qui, la richiesta di convocazione di consiglio comunale, con all’ordine del giorno il seguente punto: «Lengua relazioni ai cittadini sulle determinazioni assunte a seguito gli incontri fatti in precedenza con il Prefetto, sulla tematica degli immigrati». Ancora una volta i cittadini di Cervinara si trovano a dover fare i conti con questioni delicate. Secondo molti relegare gli immigrati in una struttura senza spazi di socializzazione, senza spazi verdi e in pieno centro cittadino rischia di emarginare ancora di più persone che invece hanno bisogno di essere aiutati e integrati.