Scoppia lite davanti a un locale, identificate 10 persone tra cui immigrati

Schiamazzi e zuffa davanti a un locale nei pressi del parcheggio del Tribunale di Avellino. Notte insonne e di paura per i residenti di via Tagliamento e piazza Aldo Moro. Un gruppo di persone ha cominciato a urlare nel corso della notte davanti all’esercizio commerciale. C’è stata una violenta discussione e una lite tra un gruppo nutrito di persone, tra cui alcuni extracomunitari. Il pronto intervento degli agenti di Polizia della Sezione Volanti ha scongiurato il peggio. Identificati dieci uomini, tra cui alcuni immigrati. Non sono da escludere provvedimenti nei loro confronti.