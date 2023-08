Sottoposto a Tso scappa dall'ospedale, ritrovato in un bar del centro

Un 27enne di Serino sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) è scappato dall’ospedale. E’ riuscito a eludere la sorveglianza del personale e a dileguarsi. Il giovane è stato poi rintracciato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura in un noto locale del centro di Avellino. Il 27enne si trovava tranquillamente nell’accorsato bar. Il giovane aveva anche danneggiato l’auto della moglie. Diversi i danni alla carrozzeria della vettura. Per il 27enne, prima di essere ricondotto in ospedale per il trattamento sanitario obbligatorio, è scattata anche la denuncia.