Alla guida della sua auto sotto effetto di alcol, cocaina e cannabinoidi, travolge una 55enne e scappa senza prestare soccorso. È successo ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. I Carabinieri sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile, un 27enne, che è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari su disposizione della Procura di Avellino.

L'incidente si è verificato ieri sera in viale San Francesco, nel centro di Altavilla Irpina. La 55enne aveva appena parcheggiato la sua utilitaria ed era intenta a scaricare la spesa dal bagagliaio, quando è sopraggiunta a forte velocità l'auto guidata dal 27enne che ha impattato frontalmente l'auto della malcapitata. A seguito del violento urto la donna è stata sbalzata via e fortunatamente non è restata schiacciata tra la sua auto e un altro veicolo che era lì parcheggiato.

