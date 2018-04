Mercoledì 11 Aprile 2018, 06:31 - Ultimo aggiornamento: 10 Aprile, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tam tam su facebook per segnalare un'auto sospetta. I timori di alcuni cittadini hanno avuto riscontro nei fatti, tanto da portare all'arresto di quattro ladri. I carabinieri hanno intercettato e fermato una Peugeot 206 all'uscita di un supermercato di Ariano Irpino. A bordo due uomini e due donne di età compresa tra i 18 e 32 anni provenienti dalla provincia di Foggia. I quattro sono stati trovati in possesso di alcuni borsoni contenente merce appena rubata nel market per un valore di diverse centinaia di euro. I militari hanno fatto scattare le manette ai loro polsi.