Arrestato un baby rapinatore in Valle Caudina. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, accusato di aver partecipato a una serie di colpi. Sei le rapine a cui avrebbe preso parte, anche quando era poco più che quattordicenne. Nel mirino tabacchi e distributori di carburante. I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio (Benevento) hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile (I.P.M.) emessa dal giudice per le indagini preliminari a carico del 16enne di Cervinara. Ultimo aggiornamento: 23:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA