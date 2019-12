© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme questa notte alle porte di Avellino. Un esercizio commerciale è stato divorato da un rogo. È accaduto nel comune di Atripalda . Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino per fare luce sull’incendio che ha interessato l'attività.Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Fortunatamente non si registrano feriti, ma lo spavento è stato notevole per i residenti della zona fino a quando l'area non è stata messa in sicurezza. Si segue la pista dolosa.