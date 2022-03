Due anni di coronavirus: 61mila positivi 502 morti. Il 15% degli Irpini con il Covid

La pandemia compie due anni in Irpinia. Era il 7 marzo del 2020 quando si registrò il primo caso di contagio da Covid-19 ad Ariano Irpino. La comunità provinciale piombò in un incubo, finendo due giorni dopo a restare chiusa in casa in un clima surreale. Un compleanno triste, in considerazione di 48 mesi vissuti tra il dramma dei decessi, le spallate all'economia, le numerose attività che hanno chiuso battenti, la paura. Che ancora non passa....

