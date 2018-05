Giovedì 17 Maggio 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 10:20

Oltre 109mila prodotti pericolosi sequestrati in un negozio di Avellino gestito dai cinesi. Tra cui giochi per bambini e unghie finte. Il blitz è stato compiuto dai militari della Guardia di Finanza. I prodotti non possedevano alcuna certificazione prevista dalla normativa. Il proprietario è stato segnalato alla Camera di Commercio per i provvedimenti consequenziali. Dovrà anche pagare una sanzione.