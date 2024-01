Ariano Irpino, truffe per vendite on line: scattano tre denunce

Tre persone, in due distinte indagini, sono state denunciate per truffa dagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino, alla Procura di Benevento.

Un 44enne e un 38enne, residenti in Toscana, avevano messo in vendita online prodotti cosmetici che un incauto acquirente aveva acquistato per 135 euro senza che gli fossero poi recapitati.

Un 31enne residente a Latina è invece riuscita a vendere su facebook uno smartphone di ultima generazione. Una volta incassati 700 euro, ha fatto perdere le sue tracce. Tutti gli indagati hanno analoghi precedenti per truffa.