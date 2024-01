Ricoverata con dolori all'addome muore dopo poche ore

Una donna di 46 anni di Avellino è deceduta all'alba dopo il ricovero al Moscati di Avellino. In preda a forti dolori addominali la donna è stata ricoverata al pronto soccorso. Molto lunga, secondo i familiari, l'attesa in pronto soccorso. Secondo quanto riferito, la donna per circa 16 ore è rimasta in attesa di un posto letto in corsia.