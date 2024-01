Avellino, infermiere minacciate al Moscati dal figlio di un paziente: «Torno con la pistola»

Tre infermiere aggredite verbalmente da un uomo nell'ospedale Moscati di Avellino. L'uomo, figlio di un paziente ricoverato nell’Unità di Medicina d’Urgenza, ha minacciato il personale sanitario: "Torno con la pistola", avrebbe detto. Si sono vissuti forti momenti di tensione.

È stata presentata denuncia. Profondamente amareggiato per l’episodio di aggressione verbale il direttore generale dell’azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, invoca maggiore tutela per gli operatori sanitari: «Quanto accaduto nell’Unità operativa di Medicina Generale - sottolinea - è molto grave. È necessario fare in modo che il personale impegnato non solo nell’emergenza, ma anche nei reparti, possa lavorare in sicurezza. Occorre ripristinare i drappelli di Polizia negli ospedali, garantendo un servizio di vigilanza per l’intera giornata».