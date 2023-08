Damiano David, lo scatto hot infiamma i follower: «Architettura italiana»

Damiano David (24 anni) ha condiviso sui social alcuni scatti molto sexy al termine delle sue vacanze estive. Dopo un periodo pieno concerti ed eventi musicali in tutto il mondo, i Maneskin si sono concessi qualche settimana di riposo, per potersi godere la bella stagione, mentre si preparano a rilasciare il nuovo singolo che ha già tutte le carte in regola per diventare il tormentone dei prossimi giorni.

Le foto a petto nudo di Damiano hanno scatenato le fan da tutto il mondo, che hanno ironizzato sull'addome scolpito e sulle sue radici italiane.

Damiano dei Maneskin ha condiviso su Instagram due scatti che ritraggono in primo piano in suo addome scolpito, pieno di tatuaggi in vista e il piercing al capezzolo che hanno infiammato le fan da tutto il mondo.

I commenti sono stati esilaranti, tra cui «Mi hanno detto che l'Italia ha delle bellissime viste panoramiche. Posso confermare», oppure «Mi piace molto l'architettura italiana», o ancora «Era un dio greco nella vita precedente».

Le fan hanno creato un'atmosfera molto giocosa sotto al post, elogiando pur sempre il loro cantante preferito.