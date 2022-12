Via lo stazionamento dei pullman dal Piazzale degli Irpini, da venerdì tutte le corse gestite dall'Air ad Avellino partiranno dall'Autostazione di via Fariello che diventa l'unico hub cittadino della società regionale del trasporto pubblico locale.

Dai 24 stalli della struttura ben 370 corse al giorno che inglobano anche le 11 direttrici del terminal collocato fino a oggi nei pressi dello stadio Partenio. Dalle 153 dell'avvio, risalente al 10 ottobre, implementate con le 11 attivate a novembre nella fascia oraria 15.10-15.15 a servizio dell'utenza scolastica e quelle per le stazioni ferroviarie di Afragola e di Caserta, ecco completarsi il cerchio con più di 200 corse aggiuntive. Tutte da quello che diventa così lo snodo strategico per la mobilità urbana ed extraurbana del capoluogo, comprendendo anche le tratte per Napoli e l'Università di Fisciano.

La stima degli addetti all'esercizio parla di circa 18mila passeggeri al giorno che diventano oltre 6 milioni e mezzo all'anno. Ma le sorprese non finiscono qua: mercoledì 28, infatti, all'Autostazione saranno presenti il governatore Vincenzo De Luca e il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, che parteciperanno ad una cerimonia di accoglienza formale dei nuovi 100 assunti da Air. L'appuntamento è fissato alle 9.30.

«Abbiamo anticipato il trasferimento delle restanti corse da Piazzale degli Irpini - dichiara l'amministratore unico, Anthony Acconcia - rispetto alla data del 31 dicembre. Un'operazione voluta e studiata in concomitanza con le festività natalizie perché, secondo i dati statistici in nostro possesso, in questo periodo si registra sempre una flessione del numero dei viaggiatori e questo dovrebbe consentire di ridurre eventuali disagi agli utenti. Disagi per i quali, se dovessero effettivamente verificarsi, ci scusiamo già. Ancora una volta abbiamo dato seguito agli impegni presi e, convinti che il servizio di trasporto sia uno strumento per migliorare la qualità della vita delle persone, abbiamo attivato sul fronte della mobilità, in un'ottica di collaborazione istituzionale, un tavolo tecnico con il Comune di Avellino. Si è proceduto, infine, anche ad un ampliamento dei servizi in ottica accessibilità, per garantire, anche mediante percorsi dedicati e aree di fermata per gli accompagnatori, la massima fruibilità della struttura ai diversamente abili».

Insomma, clima di rinnovata collaborazione tra Air e amministrazione comunale e novità importanti per utenti e traffico cittadino. Mentre gli orari delle corse urbane che cambieranno il luogo della partenza dovranno essere variati, infatti, sui servizi extraurbani si profilano modifiche degli stessi percorsi con i mezzi che non attraverseranno il centro di Avellino, evitando di appesantire ulteriormente la viabilità.

L'Autostazione, quindi, diventa anche polo di connessione ed interscambio per la mobilità locale e quella diretta fuori città in un ideale completamento dell'efficientamento del piano dei trasporti. Tutte le variazioni saranno comunicate attraverso il sito web, i profili social, il numero verde (800.901.142) e il centralino dell'ufficio informazioni di Pianodardine.

Non resta, dunque, che riempire i vuoti dei locali commerciali distribuiti su tre livelli. Anche su questo fronte è al lavoro il manager Acconcia che sta valutando le offerte pervenute da svariati imprenditori, quantificabili in più del doppio degli spazi a disposizione. Un punto fermo, per la ristorazione, dovrebbe essere McDonald's che, così, aprirebbe il suo primo punto vendita al centro della città, raddoppiando la presenza nella zona rispetto alla sede all'interno del Movieplex. A seguire, per ciò che concerne la grande distribuzione sembrerebbe che, tra le tante istanze pervenute, quelle di Conad e Decò siano le più interessanti. Passando alla galleria commerciale, infine, sicuramente ci saranno negozi di abbigliamento e oggettistica e probabilmente anche un'agenzia di viaggio. E a completare la dotazione della struttura di via Fariello un bar e un ristorante, oltre ai 221 posti auto del garage interrato e 4 wallbox per la ricarica delle auto elettriche.