Avellino, fermato per guida indisciplinata ha la droga in auto e a casa: arrestato

Fermato per guida indisciplinata, è stato trovato in possesso di due panetti di cocaina per complessivi 650 grammi.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 54enne dopo aver scoperto la droga occultata all'interno dell'auto.

Nella successiva perquisizione a casa dell'uomo, gli agenti hanno trovato e sequestrato 90 grammi di hashish custoditi all'interno del bagno dell'abitazione. Il pm della Procura di Avellino ha convalidato l'arresto per detenzione di droga ai fini dello spaccio e disposto il trasferimento dell'indagato nel carcere di Avellino.