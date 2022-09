Rubano attrezzi nel deposito agricolo, i tre ladri bloccati dai carabinieri

Presi con il bottino, dopo un furto compiuto alla periferia di Avellino. I Carabinieri hanno bloccato un 50enne di Avellino e due 20enni di Mercogliano. I fatti si sono verificati in nottata, in località Pianodardine. E’ stata una persona a notare gli strani movimenti e ad allertare gli uomini dell’Arma. Dopo pochi minuti l’equipaggio della Gazzella della Sezione Radiomobile ha bloccato l’autovettura segnalata e i tre soggetti. Nell’auto è stata rinvenuta una grossa cesoia e poco distante sono stati trovati una motozappa e un decespugliatore, rubati dall’interno di un deposito agricolo. I malviventi, sentendosi braccati, li avevano abbandonati per risultare negativi all’eventuale controllo. Condotti in caserma, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.