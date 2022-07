Avellino, entra in negozio e gli rubano la bici con pedalata assistita

Ladri di biciclette in azione nel centro di Avellino. Una costosa bici con pedalata assistita è stata rubata all’esterno di un negozio. Il proprietario era appena entrato nell’esercizio commerciale per un acquisto veloce, quando s’è accorto che qualcuno aveva inforcato la sua due ruote ed era fuggito via, facendo perdere subito le tracce.

Immediata è scattata la richiesta di intervento alla Questura del capoluogo irpino. Il proprietario ha presentato denuncia nella speranza che le telecamere di videosorveglianza possano portare all’identificazione dell’autore del furto.