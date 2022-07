Ruba in una casa, preso grazie agli Airpods

Un 49enne albanese è stato arrestato per un furto commesso in una casa a Rotondi. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino.

La Polizia è riuscito ad acciuffarlo localizzando gli auricolari Apple Airpods rubati dall’abitazione insieme ad altri oggetti e denaro, che successivamente sono stati rinvenuti nell’abitazione dell’uomo, a Giugliano in Campania. Il 49enne è stato rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino.