Grazie alla geolocalizzazione è ormai molto semplice ritrovare dispositivi smarriti o rubati. Ma quello che è successo ieri a Milano è quantomeno singolare: un 22enne, a cui avevano rubato gli Airpods, ha scoperto che i suoi auricolari erano finiti in Questura. Il giovane ha inizialmente pensato che fossero stati recuperati dalla polizia e portati nella sede di via Fatebenfratelli. Invece erano ancora nello zaino del ladro, che era stato arrestato per un altro furto commesso in seguito.

Milano, gli rubano gli Airpods e li ritrova in Questura

Quest'ultimo, un 23enne con precedenti, un algerino irregolare, è stato bloccato dagli agenti di una Volante in viale Tibaldi subito dopo aver sfilato il portafogli a un bangladese di 45 anni, fermo in bici a un semaforo. Una volta in Questura per gli accertamenti, gli agenti sono stati contattati dalla vittima del primo furto che si è presentata dicendo che i suoi Airpods erano lì. Così è stato fatto un controllo e i dispositivi sono stati trovati negli effetti personali del fermato.