Inizia oggi l'ultima settimana di ferie per i componenti dello staff tecnico e i calciatori biancoverdi. Si avvicina l'ora del rientro in Irpinia per le visite mediche e il raduno ufficiale. Con il Partenio-Lombardi off-limits in attesa dei lavori per la rettifica delle linee del campo di gioco e degli interventi sull'intaso, appuntamento al campo sportivo Russo di Venticano, a partire dal prossimo 12 luglio, per le prime corse a margine dei test medici di rito.

Lo scorso 20 maggio l'Avellino aveva annunciato la sospensione di tutte le attività della prima squadra per consentire agli addetti al settore sportivo di poter usufruire dei gironi di riposo: il secondo e definitivo rompete le righe dopo quello ordinato dal 24 aprile al 3 maggio; dal giorno successivo alla mesta fine dell'annata agonistica con la sconfitta casalinga per 2-0 con il Monterosi Tuscia, fino a una mini-ripresa per onor di firma. Tutti liberi nel day after all'allenamento congiungo con il Crotone (4-0) del 19 maggio.

Ora si riparte con l'auspicio di voltare pagina. Mentre Giorgio Perinetti con il direttore sportivo Luigi Condò e il responsabile dell'area scouting Pierfrancesco Strano non hanno mai staccato e si sono trattenuti in città nel fine settimana per garantire a Rastelli di avere una base già ben strutturata con cui partire alla volta del ritiro di Palena, dal 16 luglio, i giocatori stanno postando gli ultimi scatti fotografici sui propri account social.

Aggiornamenti che hanno permesso di sbirciare i luoghi scelti per smaltire scorie di un campionato da dimenticare. Blitz al matrimonio dell'ex compagno di squadra Maniero e Fabio Tito ha regalato alla sua famiglia splendide giornate nella fantastica cornice di Porto Cesareo. La Puglia è la meta che ha preferito anche Sonny D'Angelo per godersi l'amore di sua moglie Anna e di sua figlia Beatrice. Lorenzo Moretti e la sua compagna Valentina hanno, invece, fatto rotta sulla Sicilia. Gettonatissime le mete fuori dai confini nazionali. Michele Marconi è volato alla volta di New York offrendo ai suoi follower tante istantanee della Grande Mela. Davide Mazzocco è atterrato a Santorini.

Il mar Egeo brilla alle sue spalle del centrocampista in una foto in cui, a bordo di un quad, Mazzocco. Tappa in Egitto, a Sharm el Sheikh, per Manuel Ricciardi. Per quanto riguarda i calciatori che con le valigie in mano ci resteranno, in attesa di conoscere la loro nuova destinazione, Agostino Rizzo ha trascorso la sua estate tra la sua amata Sicilia, con una visita all'Isola delle Femmine, e Ibiza in compagnia di Daniele Franco, che si è a sua volta concesso pure una parentesi a Malta. Mamadou Kanoute e Claudiu Micovschi sono tornati a casa, in Senegal e Romania. L'altro Mamadou, Tounkara, è tornato nella sua Blanes in Spagna. Hanno, nel contempo, dovuto rimandare ogni tipo di svago Marcello Trotta e Raffaele Russo: il primo deve osservare riposo assoluto fino al prossimo 5 luglio in seguito all'intervento chirurgico al tallone destro che si è sommato a quello allo scafoide del polso sinistro; il secondo ha preferito l'erba alla sabbia: non si sta risparmiando per tornare il prima possibile a disposizione, a margine della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro che lo hanno costretto a finire sotto i ferri il 18 aprile.