Sversamento illegali di rifiuti: dopo le sanzioni della polizia municipale, interviene anche il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza per sollecitare la collaborazione dei residenti e ricordare le difficoltà ad assicurare su tutto il vasto territorio comunale il servizio di raccolta dei rifiuti e di manutenzione delle strade.

«Vi chiediamo dice il primo cittadino soltanto un po' di pazienza e comprensione, e perché no, anche la collaborazione che si dovrebbe richiedere ad un cittadino di buon senso. Purtroppo, tanti sono gli episodi, ancora, di vandalismo e abbandono dei rifiuti, episodi di inciviltà che certamente non riguardano la stragrande maggioranza dei cittadini arianesi».

APPROFONDIMENTI Casa anziani Guarino, è scontro Guacci attacca il sindacato: «Accuse senza fondamento» Calci e pugni dopo l'alcol, poi la fuga ma scattano sei denunce Raffica di furti tra Montoro e Serino, i ladri non si fermano

Franza, dunque, spiega che la città si estende su un territorio pari quasi ad una metropoli. Basti pensare che il comune di Ariano è il più grande della Regione Campania. Difficile essere sempre presenti ovunque. «Eppure, i nostri operatori, anche grazie allo straordinario aiuto dei lavoratori della Comunità Montana dell'Ufita riprende il sindaco - e dei percettori di reddito di cittadinanza, riescono tra mille difficoltà a restituirci una cartolina tutta da invidiare».

Basta considerare il lavoro svolto in villa o nelle periferie. Ovviamente, «non si riesce a fare tutto il necessario, ci sono criticità che devono essere eliminate». Per questo ribadisce: «Le piogge delle settimane scorse ci hanno messo a dura prova; difatti l'assessorato all'Ambiente ha richiesto alla Regione Campania lo stato di calamità naturale, che ci auguriamo possa essere approvato. Tuttavia, non resteremo ad aspettare e non lo stiamo di certo facendo. Tanti sono gli interventi quotidiani e tanti altri sono già in programma, così come i progetti in cantiere. Le richieste e le necessità sono tante e diverse, ne siamo consapevoli, ma possiamo rassicurarvi che tutte le segnalazioni sono state prese in carico ed attenzionate. Arriviamo e arriveremo da voi tutti».

Intanto, sono stati potenziati tutti gli impianti di video sorveglianza; in particolare nel piazzale del cimitero, a Orneta, Santa Barbara, Stillo, Serra. Si è in attesa, inoltre, dell'attivazione del progetto per le ecoisole. Con lo stanziamento di un milione di euro si conta di incrementare i punti di raccolta protetti e di mettere i residenti in condizione di conferire rifiuti solo nei punti prestabiliti. Come pure diventa fondamentale la funzione dell'isola ecologica di Camporeale che accoglie gli ingombranti.

Altro punto di forza dovrebbe essere rappresentato dal compostaggio domestico in molte nuove aree rurali. Lo si deduce dalla richiesta di contenitori per la trasformazione dei rifiuti.

Infine, si spera di avviare una campagna di sensibilizzazione con l'apertura del nuovo anno scolastico. La città si avvia a vivere la fase più importante dell'anno, per la presenza di molti forestieri e naturalmente emigrati di ritorno. Si tratta di impegnare tutte le strutture e il personale non solo per tenere pulita la città, ma anche per far funzionare bene i servizi. A cominciare dai trasporti urbani, gestione dei parcheggi, mercati rionali e mercato settimanale, vigilanza, assistenza ai turisti, musei.