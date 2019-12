LEGGI ANCHE

Giocattoli e fuochi pirotecnici pericolosi sono stati sequestrati in Irpinia dai carabinieri. Adel Cardinale, all’esito del controllo effettuato in un negozio che vende principalmente merce di origine cinese, i militari hanno sequestrato numerosi articoli destinati principalmente ai bambini, e non solo: materiale pirotecnico, giocattoli, luci natalizie, addobbi, cosmetici, cancelleria e tanto altro. Non avevano le previste etichette in lingua italiana con le indicazioni di sicurezza e le modalità d’uso.Inoltre molti articoli riportavano marchi contraffatti o privi di quello di conformità “C E” (che dev’essere riportato su ogni confezione). Al titolare, di origine asiatica, è stata inferta una sanzione di oltre mille euro, alla quale si deve ovviamente aggiungere il danno per la merce sequestrata.