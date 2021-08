Avellino, Negrone si ribella: «Inquinamento non colpa del capoluogo»

«Fare i fuochi d'artificio è stato giusto e sono stati bellissimi. Lo smog non è nato da quello. Soprattutto, il Comune di Avellino non può far nulla se i paesi limitrofi non fanno la loro parte e le forze dell'ordine non controllano». L'assessore Negrone sbotta letteralmente rispetto alla girandola di accuse che stanno travolgendo l'amministrazione Festa per l'escalation delle polveri sottili e nell'incrocio infausto tra le temperature degli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati