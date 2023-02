«Furti a raffica nelle abitazioni del capoluogo e dell'hinterland, i cittadini sono esasperati e sempre più impauriti». I rappresentanti di Primavera Meridionale raccolgono il grido d'allarme e si fanno portavoce delle preoccupazioni, chiedendo interventi alla Prefettura e alle forze dell'ordine, che comunque già da tempo hanno irrobustito le attività di controllo sul territorio contro il fenomeno predatorio.

Nel corso di una conferenza stampa, ieri mattina in città, Sabino Morano ed Eugenio Musto hanno illustrato la posizione dell'associazione le iniziative che stanno promuovendo. «Chiediamo maggiore controllo del territorio», dice Morano. «Immagino che sia arrivato anche il momento di utilizzare in maniera sensata la videosorveglianza. I comuni potrebbero anche consorziarsi per un sistema unico, in considerazione del fatto che è una fascia del territorio abbastanza precisa quella colpita dal fenomeno dei furti nelle abitazioni. Parliamo di una zona sistematicamente interessata dalle incursioni in casa. Faccio riferimento, in modo particolare, a quella a ridosso dell'autostrada».



Il problema, dunque, riguarda soprattutto i residenti dei comuni e della città che vivono nei pressi dell'autostrada A16, che diventa la via di fuga preferita dalle bande di malviventi. «Un progetto unico di videosorveglianza realmente funzionante e funzionale comporta una maggiore efficacia di azione», rimarca Morano. E proprio Primavera Meridionale, la scorsa settimana, ha raccolto oltre trecento firme di cittadini dei comuni di Prata Principato e Pratola Serra che spingono per «un intervento urgente rispetto ad una situazione emergenziale che sembra peggiorare di giorno in giorno».



Musto osserva: «Il problema della mancanza di sicurezza è particolarmente sentito. Basti pensare che queste firme sono state raccolte in pochissimo tempo, solo tra Prata Principato Ultra e Pratola Serra». Ma il problema si estende anche altrove: «Una situazione intollerabile, perché i ladri entrano nelle case nelle ore più disparate del giorno, consapevoli anche di trovare i proprietari all'interno. Corrono anche dei rischi, ma perché sono consapevoli di farla franca».



Quindi Musto evidenzia «la necessità di rafforzare l'organico delle forze dell'ordine, al fine di aumentare i controlli. Ho saputo - informa - che il prefetto ha garantito un'unità in più alla caserma Carabinieri di Pratola Serra. Sicuramente è importante e serve, ma il problema è dell'intera Irpinia. Il far west è ormai quotidiano: ci sono notizie anche di inseguimenti da parte di civili. Cosa pericolosa. Noi continueremo con la nostra azione di sensibilizzazione».

Infine, l'annuncio di «far presentare un'interrogazione parlamentare sul fenomeno che si sta registrando tra capoluogo e comuni dell'hinterland. Se le cose non cambieranno, spingeremo sicuramente in questo senso».