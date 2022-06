Avellino, torna la festa della musica: studenti pronti a calcare il palco

Ritorna con la 28esima edizione la festa della musica che si terrà ad Avellino. Gli obbiettivi di questa edizione? Come sempre: didattica, produzione artistica, e ricerca ma quest'anno arriva la novità è necessario "respirare il territorio" ci spiega il presidente della scuola musicale Ciamorosa.

Si parte lunedì nell’aula Magna «Mario Cesa», a cura del maestro Alessandra Bellino, si terrà la maratona pianistica di 16 giovani studenti pianisti. Nella corte del conservatorio, alle 19, l’ensemble di mandolini. A villa Amendola, alle 19.30, le fisarmoniche in concerto ed in contemporanea nell’auditorium “Vincenzo Vitale”, andrà in scena “la letteratura nella produzione pianistica di Liszt”, un concerto affidato al virtuosismo del maestro Lucio Grimaldi e degli allievi della sua scuola con l’introduzione all’ascolto a cura di Fiorella Taglialatela. La prima giornata si chiude alle 20 con il quartetto di sassofoni nella corte del palazzo della cultura, a corso Europa.

Programma di spessore in calendario martedì, nell’aula «Bruno Mazzotta» dalle 12 alle 14 andranno in scena i repertori per pianoforte a quattro mani e due pianoforti. Sempre nell’aula Mazzotta, dalle 16 alle 20, la maratona delle formazioni cameristiche con il coordinamento a cura dei maestri Massimo Testa e Antonello Cannavale. Alle ore 18.30 nelle corti del conservatorio, «Vibrazioni Elettriche»: concerto a cura della scuola di musica elettronica. "s-Onda" e "PANopticon" sono due performance elettroacustiche originali in prima esecuzione assoluta. Si tratta di opere di grande sperimentazione e ricerca, nelle quali le possibilità dell'elettronica vengono indagate in tutte le sue forme. Alle 19 nella cripta del Duomo concerto del duo d’arpe Maya Martini e Francesca D’Orsi. Al Duomo alle 19.30 il concerto d’organo e dalle ore 20 doppio concerto in piazza Libertà con la partecipazione del liceo musicale Albertini di Nola del maestro Egidio Napolitano. Alle 21 sarà la volta dell’Orchestra di fiati diretta da Marcello Martella con il concerto "Il Solista e l'Orchestra". Chiusura d’eccezione alle 22.30 nell’Auditorium “Vincenzo Vitale” con un concerto Jazz e il "tributo a Wayne Shorter".