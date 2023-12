Michele Gubitosa è il parlamentare irpino che per l'anno 2022 ha dichiarato il reddito più alto. A seguire tutti gli altri, tra i nati in provincia di Avellino, i residenti e gli eletti in un collegio del territorio. C'è chi ha presentato la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Persone Fisiche, chi mediante il 730. Alcuni hanno dettagliato meglio la loro situazione economica, altri hanno reso pubblici solo i dati essenziali collegati alla loro attività di parlamentare. Sui siti istituzionali di Camera e Senato sono visibili il quadro patrimoniale dei parlamentari italiani, tra questi, naturalmente, anche quelli della risicata pattuglia irpina: oltre Gubitosa, ci sono i deputati Gianfranco Rotondi e Tony Ricciardi, ai quali si affiancano i senatori Sergio Rastrelli, residente a Mercogliano, e Giulia Cosenza, eletta in un collegio Benevento-Avellino ma non originari dell'Avellinese.

Mettendo le dichiarazioni in ordine a seconda degli importi, dunque, ecco il Paperon dei Paperoni irpini: l'onorevole Gubitosa, vice presidente del Movimento Cinque Stelle, eletto lo scorso anno nel Collegio plurinominale Campania 2. Già deputato nella scorsa legislatura, componente della Commissione Difesa e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie, l'esponente pentastellato ha dichiarato 328.894 euro di reddito complessivo. Il deputato irpino, inoltre, ha dettagliato anche l'usufrutto al 50% su 4 fabbricati, tre a Policoro provincia di Matera e uno a Pescocostanzo, L'Aquila, una Fiat 500 L, un Fiat Doblò e una barca da diporto. Un condizione sostanziosa dovuta soprattutto all'attività lavorativa con la società di software Hs Company srl di Montemiletto, della quale possiede 2 milioni di euro di quote. Molto più semplici e meno articolate le altre dichiarazioni dei redditi presentate e pubblicate dal resto degli onorevoli irpini o comunque collegati alla provincia di Avellino. In una ipotetica classifica dei più facoltosi, c'è Tony Ricciardi, eletto nella Circoscrizione Estero della Camera per il Partito Democratico e membro della Commissione Finanze, che nell'anno di riferimento, il 2022, ha continuato a svolgere la sua professione di docente universitario in Svizzera, e dichiarato un reddito complessivo di 132.164 euro.

Arriviamo così al decano dei parlamentari irpini, Gianfranco Rotondi, giunto alla sua settima legislatura, che ha dichiarato redditi per 103.542 euro. Eletto nel 2022 nel collegio uninominale di Avellino - Campania 2 con Fratelli d'Italia e il sostegno dell'intera coalizione di centrodestra, il deputato, vicepresidente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea, membro del Comitato per la Legislazione e della Giunta per le Elezioni, non ha dettagliato oltre la sua posizione. Ci sono poi due senatori che non sono nati in Irpinia ma vi hanno svolto in parte la campagna elettorale del 2022. Si tratta della dirigente Giulia Cosenza, eletta nel Collegio 2 del Campania U02, che ha dichiarato un reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali pari a 69.971 euro; e dell'avvocato Sergio Rastrelli, eletto nel collegio plurinominale Campania 1 P01 con Fratelli d'Italia, membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, segretario della Commissione permanente Giustizia, e tra le altre cose del Consiglio di Garanzia, che ha dichiarato 49.743 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA