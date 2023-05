Don Antonio Dente, amministratore della chiesa di San Francesco Saverio, cosa è accaduto la sera della processione della Santa?

«La processione è uscita regolarmente. Poi ha cominciato a piovere. E ho fatto rientrare in chiesa la statua di Santa Rita per salvarla dall'acqua. È preziosa, è stata realizzata negli anni della seconda guerra mondiale da artisti dalla scuola leccese. Se si bagnasse eccessivamente rischieremmo seriamente di perderla».«Che la cosa più importante era tutelare la statua. È di cartapesta, non potevamo rischiare che si bagnasse e deteriorasse».«A via Guarini. Fino a quel momento la situazione era gestibile. Poi la pioggia ha cominciato a cedere in maniera incessante. Gli ombrelli ed i teli che avevamo predisposto non riuscivano più a garantire la copertura efficace della statua. Ho preso allora la decisione».«È vero, dopo un po' è spiovuto. Non credo che potevamo ricominciare. Non aveva senso farlo. Rifarei esattamente la stessa cosa. Ma dico di più...».«Che di fronte a giornate di maltempo la processione non andrebbe proprio fatta».«Questa è l'unica cosa che mi dispiace. Ho provato a mettermi in contatto con le persone che stavano in capo al corteo, ma non ci sono riuscito, non rispondevano al telefono. Purtroppo non era semplice raggiungerle a piedi perché erano molto distanti».«Dopo dieci minuti la voce ormai si era diffusa. Poi sono state riaperte le strade al traffico».«No, anche dieci anni fa capitò una giornata simile. E mettemmo al riparo la statua. Ripeto: la salvaguardia della statua è la cosa più importante».