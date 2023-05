La piscina ricorda i suoi padri Volpe e Sansone

«In piscina abbiamo scritto due pagine emozionanti della storia del nuoto a Mercogliano».

Lo ha detto il primo cittadino Vittorio D'Alessio, a margine dell'iniziativa attraverso la quale l'amministrazione comunale ha inteso ricordare i padri dell'impianto natatorio di piazza Attanasio.

La prima pietra della piscina arrivò grazie ad una intuizione dell'allora sindaco Arturo Volpe.

Il primo istruttore in vasca fu invece Mario Sansone.

«Il ricordo di Arturo Volpe è indelebile: ebbe l' intuizione di realizzare la piscina comunale, primo importante punto di riferimento per tutta l' Irpinia. Grazie alla famiglia del dottor Volpe che ha onorato il nostro invito per inaugurare insieme la targa in suo ricordo. La vasca porterà per sempre il nome di Mario Sansone - ricorda ancora il primo cittadino di Mercogliano -, il primo istruttore della piscina, una guida sportiva e di vita per tanti giovani».