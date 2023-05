Ospedale di Ariano Irpino, Ferrante: «Sarà potenziato»

L’Asl di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha incontrato ad Ariano Irpino i rappresentati di Cittadinanzattiva Tribunale per i diritti del malato - Michele Gelormini, Maria Cristina D’Amico, Giusi Mirabile - in un lungo colloquio di circa due ore per discutere delle problematiche della sanità ospedaliera e territoriale.

Il direttore generale ha portato a conoscenza della rappresentanza dell’associazione a tutela del cittadino delle azioni messe in campo dall’Azienda sanitaria locale e delle attività poste in essere per «il potenziamento sia strutturale del presidi sanitari e ospedalieri che per far fronte alla carenza di personale, che rappresenta ormai una criticità atavica comune anche alle altre aziende sanitarie».



Il direttore Ferrante ha ribadito inoltre «la volontà di lavorare in un clima di mutua collaborazione con le associazioni al solo fine di offrire soluzioni alle istanze provenienti dal territorio e implementare i servizi sanitari per preservare e offrire risposte adeguate alla domanda di salute dei cittadini».